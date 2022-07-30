Кишинёв, , 09:09 — REGNUM Судьи Апелляционной палаты Кишинёва в ходе заседания 30 июля оставили без изменений условия домашнего ареста экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Политик отреагировал на заявление прокурора Пётра Ярмалюка, будто судьи ограничили общение Додона, в том числе со СМИ.

«Похоже, мы снова стали свидетелями грубых манипуляций и фальши от прокуроров», — написал экс-президент

Он сообщил, что суд ему не запрещал общаться с кем-либо, кроме фигурантов дела. 1 августа решение суда должно быть предоставлено в письменном виде, тогда политик его опубликует.

Напомним, Додон с мая находится под домашним арестом. Его обвиняют по ряду уголовных статей, в том числе в «коррупции» и «измене родине». Бывший президент называет доводы обвинения безосновательными и заявляет, что они будут опровергнуты адвокатами.

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