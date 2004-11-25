Мурманская область, 25 ноября, 2004, 12:18 — ИА Регнум. 23 ноября на встрече губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова с главами муниципалитетов одной из основных проблем была проблема межбюджетных отношений. Правительство Мурманской области должно Министерству финансов около 1 млрд. 300 млн. рублей. Областному правительству должны, в свою очередь, муниципалитеты - 1 млрд. 475 млн. рублей.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на встрече Юрий Евдокимов пояснил, что эти долги можно отдать при соблюдении двух условий: делать выплаты вовремя, что довольно сложно в существующих условиях, и не накапливать задолженность. Главными должниками являются города Кировск, Мончегорск, где расположены крупнейшие предприятия ОАО "Апатит" и Кольская ГМК, а также Мурманск, в котором "не растет занятость" и который "теряет собственность". Рост доходов в самом крупном городе области Мурманске за 2004 год составил 9 млн. рублей, в то же время в других городах - от 20 до 60 млн. рублей (Апатиты, Ковдор, Кандалакша). Даже в кризисном, имеющем хронический дефицит бюджета, Кольском районе ситуация стала улучшаться. "Подтянуть Мурманск, Мончегорск, Кировск, - сделал вывод губернатор Юрий Евдокимов, - укрепить их налоговую базу, и финансовая ситуация в области оздоровится".