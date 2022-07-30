Донецк , Ростовская область, , 09:07 — REGNUM В Ростовской области утонул мужчина, пытаясь переплыть реку Северский Донец. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Река Северский Донец, по дороге из Луганска Марина Захарова © ИА REGNUM

Трагедия произошла в Донецке 28 июля. 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переплывал реку Северский Донец. Однако он не рассчитал свои силы и утонул.

Спасатели призвали к строгому соблюдению правил безопасности на водоёмах и напоминают, что употребление алкоголя может привести к трагедии.