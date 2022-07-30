Днепропетровск, Украина, , 09:00 — REGNUM Слухи о том, что украинский лидер Владимир Зеленский мог лишить гражданства главу штаба обороны Днепра (Днепропетровска) Геннадия Корбана «разозлили» мэра этого города Бориса Филатова. Он заявил об этом 30 июля в интервью американской газете Politico.

Борис Филатов в Раде Вадим Чуприна

«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — сказал он.

При этом Филатов подчеркнул, что сложившаяся в данный момент в стране ситуация не даёт Зеленскому «права узурпировать власть».

Отметим, ранее Корбан рассказал, что он не может въехать на территорию Украины. При этом также украинские СМИ сообщили, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, включая олигарха Игоря Коломойского, Корбана и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. Однако на сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.