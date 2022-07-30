Элиста, 30 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Калмыкии в первом полугодии 2022 года заключено 368 социальных контрактов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости 30 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM Рассада

Так, с января по июнь 2022 года заключено 229 контрактов на организацию ИП, 62- н организацию ЛПХ, 41 — по поиску работы, 36 — на иные мероприятия. На реализацию проектов направлено 77,4 млн рублей.

В сравнение приводятся данные за 2021 год, когда жители Калмыкии заключили 629 социальных контрактов. На их реализацию было перечислено 75,4 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля по поручению президента России будут увеличены единовременные выплаты по социальному контракту на 100 тыс. рублей, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Жители России смогут получить на открытие бизнеса до 350 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства.