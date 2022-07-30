Ереван, , 08:58 — REGNUM Движение «Сопротивление» будет добиваться отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна с помощью акций гражданского неповиновения и через процедуру импичмента в парламенте. Об этом 29 июля объявил на протестном митинге один из координаторов протестов депутат парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Никол Пашинян Euronews.com

Оппозиционные депутаты с мая не посещают парламент. В сентябре они намерены прийти на заседание, но только для продвижения собственной повестки.

«Мы вернёмся в парламент только с собственной повесткой, которую сформировали вы. Это отставка Пашиняна, борьба с вызовами против Армении и Арцаха, решение проблем», — заявил лидер протестующих.

Сагателян также сообщил, что движение наращивает деятельность в регионах, планируются новые акции. Он считает, что оппозиция сможет добиться успеха.

«Мы планируем расширить движение, чтобы понять, как послать власти к чёрту. Мы должны пресечь подписание нового капитулянтского соглашения. Пашинян не имеет мандата на проведение переговоров», — сказал Сагателян.

Напомним, оппозиционные партии Армении проводили массовые протестные акции в Ереване почти каждый день с начала мая до середины июня. После этого Сагателян заявил, что «Сопротивление» сменит стратегию борьбы. В оппозиции заявляют, что условия, на которых Пашинян собирается заключить мир с Азербайджаном, неприемлемы для жителей Армении и Нагорного Карабаха.