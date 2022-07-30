Харьковская область, , 08:58 — REGNUM Первые паспорта РФ жители Харьковской области получат в августе, сообщил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В Запорожской и Херсонской областях уже выдаются документы, так как эти регионы раньше попали в соответствующий указ президента РФ.

«Сейчас уже изменения были внесены и касательно Харьковской области, да и всей территории Украины», — добавил он, передает ТАСС.

11 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса и Украины.