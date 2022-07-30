Берлин, 30 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Германия отправит на Украину 16 танков Biber, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет 30 июля The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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«Biber позволит украинским войскам пересекать воды или препятствия в бою. Поставка первых 6 систем состоится в 2022 году, начиная с осени. В 2023 году появятся еще 10 систем», — отмечается в сообщении.

Танки Biber представляют бронированные машины, оснащенные спецсистемой, которую можно использовать, чтобы помочь войскам пересечь рвы, ручьи на поле боя.

Италия уже отправила Украине несколько 155-мм артиллерийских установок. Киев хочет увеличить их количество и просит о реактивных системах залпового огня.