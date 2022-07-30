Кызыл, , 08:53 — REGNUM В Туве перед судом за нарушение санитарных правил, повлёкшего массовое заражение детей, предстанет бывший начальник оздоровительного лагеря «Байлак». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в июне 2021 года к врачу-педиатру лагеря неоднократно обращались воспитанники с жалобой на головную боль, боли в горле и животе, насморк, кашель и высокую температуру. Несмотря на это обвиняемая не изолировала заболевших, всего 35 детей, не вызвала скорую помощь, не сообщила об этом родителям и так далее.

«Указанные действия (бездействие) обвиняемой повлекли по неосторожности массовое заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 — 94 лиц, из них 85 несовершеннолетних детей», — отметили в ведомстве.

Выяснилось также, что дети и персонал могли выходить за пределы лагеря, а в самом учреждении могли находиться посторонние люди без ПЦР-тестов. К настоящему времени расследование уголовное дело завершено.

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