Чита, , 08:47 — REGNUM Движение на федеральной трассе «Амур» ограничили из-за подтопления дороги в районе Читы. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе министерства строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

«В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на 9 км федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено», — отмечается в сообщении.

Для объезда можно воспользоваться региональной автодорогой «Обход города Читы». Движение легкого транспорта осуществляется в штатном режиме.