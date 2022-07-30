Элиста, 30 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Калмыкии в рамках проведения фестиваля лотосов с 30 июля по 6 августа откроется новый туристический маршрут. Площадкой проведения праздника станет Лаганский район. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы фестиваля.

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Гости праздника в Калмыкии примут участие в буддийских молебнах и ритуалах, смогут увидеть водную феерию с огнем и барабанами, отведать блюда из лотоса.

Фестиваль лотосов в 2022 году объединит Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области. В каждом регионе запланированы мероприятия, которые станут визитной карточкой праздника. В Калмыкии это сапборд карнавал «Лагань-SUP», в Волгоградской области — художественный пленэр, в Астрахани — настоящий рыбацкий обед.