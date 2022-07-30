Бразилиа, 30 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Наибольшим интересом у зрителей на показах в рамках фестиваля Russian Film Festival в Бразилии пользовался документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино»

Показы российских фильмов в рамках фестиваля Russian Film Festival в Бразилии прошли в кинотеатре Petra Belas Artes в Сан-Паулу. В программу фестиваля вошли спортивная драма «Один вдох» Елены Хазановой, комедия «Хочу замуж» Сони Карпуниной, трагикомедия «Первый снег» Наталии Кончаловской и документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва» режиссёра Андрея Тарковского-младшего. Последняя из этих картин привлекла наибольшее число зрителей.

Эти и другие фильмы в рамках расширенной программы фестиваля также были доступны на платформе бразильского онлайн-кинотеатра Belas Artes A La Carte. На стриминговой платформе наиболее востребованными стали картины «Первый снег», «Андрей Тарковский. Кино как молитва» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?».

Генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто отметила, что фестиваль Russian Film Festival в Бразилии показал интерес местной аудитории к российским фильмам. Она добавила, что это объясняется близостью России и стран Латинской Америки по ментальности и культурному коду.