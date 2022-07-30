Москва, , 08:46 — REGNUM За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке (ДНР) стоят президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон, цель ударов — не допустить нового Нюрнбергского процесса, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

По его словам, публичные признания своих зверств националистами батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 29 июля 2022 года вооружённые украинские формирования из американских реактивных систем залпового огня HIMARS нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором находились пленные бойцы ВСУ и в результате которого погибли 53 человека.

В Пентагоне заявили о непреднамеренности удара Киева по СИЗО Еленовке.

В «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили в ракетном ударе ВС РФ. Якобы российская сторона подстроила всё так, что удар выглядел как обстрел со стороны ВСУ.

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