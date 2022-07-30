Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Работу Джо Байдена на посту президента США одобряют лишь 38% респондентов. Такие данные рейтинга по результатам опроса опубликовал Gallup.

Джо Байден Adam Schultz Biden for President

Социологическая служба отмечает, что это минимальный показатель, который она зафиксировала с момента его инаугурации. 59% американцев не одобряют работу Байдена. Остальные не ответили на вопрос. Опрос проводился по телефону среди примерно тысячи американцев 5−26 июля.

В феврале 2021 г. рейтинг Байдена составлял 57% по опросу Gallup.

Ранее пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден намерен участвовать в выборах в 2024 г.