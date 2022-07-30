Элиста, , 08:40 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 37 человек, победили COVID-19 четыре пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 30 июля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в инфекционном стационаре получают 47 пациентов с COVID-19. Состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 52 406 носителей коронавируса, вылечился 51 061 ковид-пациент. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди заболевших COVID-19.