Донецк, 30 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский, Петровский и Киевский районы Донецка. Об этом 30 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:02 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️08:05 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️08:10 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую.