Чита, , 08:36 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Чите с 29 июля из-за подтопления территорий после ливней. Об этом 30 июля сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников в своём телеграм-канале.

Наводнение в Забайкалье Цитата с сайта «Чита.ру»

«Режим чрезвычайной ситуации введён на территории городского округа «Город Чита» с 29 июля. Согласно постановлению администрации городского округа, режим ЧС введён в целях «оперативного принятия мер по защите населения и территорий от последствий дождевого паводка на реке Чита», — написал он в своём сообщении.

Также Сапожников уточнил, что в рамках объявленной чрезвычайной ситуации был приведён в готовность оперативный штаб ликвидации ЧС, развёрнуты четыре пункта временного размещения населения и добавил, что будет организована работа комиссий по оценке ущерба и также будут проведены другие подобные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что непогода не желает уходить из Бурятии. По данным синоптиков, 30 июля по республике ожидаются сильные дожди, грозы и град.