Кишинёв, , 08:35 — REGNUM Осенью ожидается рост недовольства жителей Молдавии высокими тарифами, низкими зарплатами и пенсиями, поэтому президент страны Майя Санду постарается отвлечь всех войной. Об этом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в своем телеграм-канале.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вместо того чтобы искать решения проблем граждан, думать, как избежать конфликта, Майя Санду уже готовится к войне с Россией. Что с вами, у вас мозги вообще есть?» — написал Додон.

Ранее он заявил, что разжигание конфликта между Молдавией и России выгодно Западу. Экс-президент отметил, что реальных предпосылок для войны нет, но представители властей стали о ней говорить.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. 29 июля президент заявила, что молдавское руководство готовится обратиться за помощью к Румынии в ожидании «атаки» РФ.

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