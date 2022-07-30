Ереван, 30 июля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану. Об этом в интервью агентству «Арменпресс» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Мы неоднократно говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и впоследствии ратифицированным в 1991 году», — сказал секретарь Совбеза.

Григорян подчеркнул, что карабахский вопрос для Еревана не связан с территориальным вопросом. По его мнению, главное в этой ситуации — безопасность и права армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Как рассказал секретарь Совбеза, в Ереване обсуждается в том числе вопрос мирного соглашения Армении и Азербайджана без решения карабахского вопроса. Безопасность жителей региона будут обеспечивать российские миротворцы.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул пять принципов мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий.