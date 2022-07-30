Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Днем траура объявил 30 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В МВД сообщили, что в результате трагедии погибли девять человек, в том числе иностранный турист.

«Глубокие соболезнования в связи с крушением вертолета МВД в Гудаури, погибли члены экипажа, медики и врачи», — написал глава правительства.

Авария произошла 29 июля в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети. Сначала там упали в ущелье инструктор по планеризму и полетевший с ним турист.

За ними отправили вертолет, в котором был экипаж из четырех человек, а также два спасателя и два медицинских сотрудника. Воздушное средство задело хвостом скалу, потеряло управление и упало. На земле вертолет взорвался, все, кто там был, погибли.

Живым остался только тренер по планеризму. Его с травмами доставили в больницу.