Краснодар, , 08:15 — REGNUM В Краснодарском крае автобус с 16 пассажирами влетел в КамАЗ, стоявший на обочине. Об этом 30 июля сообщили в МВД РФ по региону.

Аварийный знак

В автобусе погибла одна женщина, ещё десять человек, в том числе трое детей, получили травмы.

«Водитель автобуса Volkswagen въехал в КамАЗ, стоявший на обочине. В результате погибла пассажирка, в больницу для осмотра доставлены 9 человек, из них трое несовершеннолетних, одному человеку помощь оказали на месте», — отмечается в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники оперативно-следственной группы.