Вашингтон, , 08:15 — REGNUM В случае, если удар по СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные, был нанесён киевскими боевиками, это якобы могло быть сделано «непреднамеренно». Об этом 29 июля заявил журналистам представитель Пентагона.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — сказал он.

В то же время, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби выступил с утверждением, что у Вашингтона якобы нет достаточного количества данных относительно этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля вооружённые украинские формирования из американских реактивных систем залпового огня HIMARS нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором находились пленные бойцы ВСУ и в результате которого погибли 53 человека.