Вашингтон, 30 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В случае, если удар по СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные, был нанесён киевскими боевиками, это якобы могло быть сделано «непреднамеренно». Об этом 29 июля заявил журналистам представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — сказал он.

В то же время ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби выступил с утверждением, что у Вашингтона якобы нет достаточного количества данных относительно этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля вооружённые украинские формирования из американских реактивных систем залпового огня HIMARS нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором находились пленные бойцы ВСУ, в результате чего погибли 53 человека.