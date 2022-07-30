Пекин, 30 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Три спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-35» успешно выведены на околоземную орбиту. Об этом пишет China Daily со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Для запуска спутников использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-2D» (Long March 2D). Пуск был проведён 29 июля с космодрома Сичан на юго-западе Китая.

Выведенные на орбиту спутники относятся к космическим аппаратам серии «Яогань-35». Они будут использоваться для научных экспериментов, мониторинга земельных ресурсов и в сельском хозяйстве. Также передаваемые со спутников данные помогут в предотвращении стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Первый пакет спутников «Яогань-35» был запущен в ноябре 2021 года. Второй пуск спутников этой группировки состоялся в июне 2022 года.

С начала 2022 года Китай провёл 24 запуска ракет космического назначения. Всего на текущий год в Китае запланировано более 60 космических пусков.