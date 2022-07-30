Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM Непогода не желает уходить из Бурятии. По данным синоптиков, 30 июля по республике ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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Кроме того, на реках в юго-западных и южных районах Бурятии возможен подъём уровня воды с выходом на пойму.

В связи с этим зампред правительство республики Пётр Мордовской поручил главам муниципалитетов и республиканских ведомства провести превентивные мероприятия. В частности, в сёлах необходимо следить за паводковой ситуацией.

«Уточнить и привести в готовность силы и средства муниципального образования, обеспечить запасы материально-технических средств; привести в готовность пункты временного размещения», — отметили в ведомстве.