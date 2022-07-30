Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 30 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту гибели водителя грузового автомобиля от поражения разрядом электрического тока. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО На месте трагедии в Ноябрьске

По предварительным данным, 28 июля в Ноябрьске 20-летний водитель грузовика, выгружая щебёнку на территории базы ООО «Ямалавтодор», по неосторожности задел поднятым металлическим кузовом провода линии электропередачи. Пытаясь вручную отключить электронное оборудование автомобиля, молодой человек прикоснулся к металлическому корпусу машины и был поражён высоковольтным разрядом электрического тока. Водитель скончался на месте происшествия.

Место трагедии осмотрено следователем, опрошены очевидцы, назначены судебно-криминалистические экспертизы, отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 27 июля погиб работник транспортной компании в ходе разгрузки отходов.