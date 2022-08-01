Ереван, 2 августа, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Намечаемые реформы силовых структур Армении вызваны стремлением армянских властей обезопасить себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Police.am Учения армянских силовиков

«В Армении осенью планируется только создать министерство внутренних дел, которого сейчас в стране нет. Национальная гвардия будет подчиняться МВД. Функции национальной гвардии будут заключаться в поддержании общественного порядка, общественной безопасности, обеспечении безопасности государственных органов, высокопоставленных должностных лиц и важнейших объектов. Также национальная гвардия будет участвовать в обеспечении правового режима в случае военного положения и объявления чрезвычайной ситуации. Сейчас эти функции выполняют различные подразделения полиции и другие силовые структуры, а в случае с национальной гвардией планируется всё это централизировать в одном месте. Что будет получено на выходе, мы увидим. Это является политическим решением, за которым стоит и политический интерес. Усиление силового блока, на мой взгляд, связано с тем, что власти хотят обезопасить свое политическое правление более интенсивно», — сказал эксперт.

Напомним, что в Армении в результате реформы полицейских сил предполагается создание МВД, а на основе войск полиции и управления государственной охраны предполагается создать национальную гвардию.