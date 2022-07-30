Днепропетровск, Украина, 30 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Возмущение возможным решением президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства главы штаба обороны города Днепропетровска Геннадия Корбана выразил мэр города Борис Филатов 29 июля в интервью газете Politico.

ВАДИМ ЧУПРИНА Борис Филатов

Мэр Днепропетровска пояснил, что «разозлён» в связи с заявлением Корбана о невозможности въехать на Украину, так как пограничники изъяли у него украинский паспорт. Соответствующая видеозапись была опубликована в украинских СМИ с пояснением, что якобы сотрудники пограничной службы исполняли указание президента Зеленского.

Филатов выразил надежду, на то, что данный инцидент является «трагической ошибкой», так как сложившаяся в стране ситуация никоим образом не даёт права украинскому лидеру «узурпировать власть».

«Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — указал мэр Днепропетровска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник руководителя офиса Украины Сергей Лещенко допустил возможность передачи украинского олигарха Игоря Коломойского в США, где в отношении него введены санкции и ведётся расследование. Кроме того, в ряде СМИ Украины появилась информация о том, что украинский лидер Зеленский может подписать документы о лишении Коломойского, а также Корбана и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича гражданства страны. Официального подтверждения данной информации не поступало.