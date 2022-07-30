Брянск, , 08:07 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом 30 июля сообщил губернатор региона Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

«Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа», — написал он в своём сообщени.

Также Богомаз уточнил, что в результате обстрела получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений и добавил, что настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.