Брянск, 30 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом 30 июля сообщил губернатор региона Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа», — написал он в своём сообщении.

Также Богомаз уточнил, что в результате обстрела получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений, и добавил, что настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.