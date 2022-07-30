Горно-Алтайск, , 07:55 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 35 029. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За сутки выявлено 39 новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+25), Майминского (+5), Онгудайского (+3), Шебалинского (+3) и других районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 13, за весь период – 34 134», — добавили в штабе.