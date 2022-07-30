Веллингтон, 30 июля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 6232 случая локального распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Bernard Spragg. NZ Новая Зеландия

По данным ведомства, 243 из них связаны с пациентами, недавно выезжавшими за границу. Минздрав отмечает, что средний показатель по приросту зараженных за сутки в прошедшую неделю составил 7405. При этом в настоящее время в больницах Новой Зеландии находятся 769 пациентов. Из них 18 помещены в отделения интенсивной терапии.

Таким образом, с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 599 202 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 на новозеландской территории умерли 1479 человек.