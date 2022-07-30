Донецк, , 07:49 — REGNUM Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк. Об этом 30 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР Dnr-online.ru

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️07:30 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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