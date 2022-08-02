Ереван, , 01:59 — REGNUM Протестная активность оппозиционных сил в Армении уменьшается, но несмотря на это, протестные настроения общества будут в дальнейшем усиливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ситуацию в Армении с точки зрения политической активности я оцениваю как пассивную. Оппозиционные силы взяли паузу, а митинги утихли. По-моему мнению, это является ошибочным ходом со стороны оппозиционеров, так как изначально ими было обещано, что они не уйдут с площади, пока в стране не произойдет смена власти. Подобные шаги приводят к разочарованию со стороны протестующих и думаю, что это скажется на количестве людей на будущих митингах, которые будут организованы парламентской оппозицией. В стране, несмотря на это, есть недовольство по отношению к власти и подобные протестные настроения будут только усиливаться», — сказал эксперт.

Напомним, что 25 апреля в Армении начались массовые антиправительственные акции оппозиции.