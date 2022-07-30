Донецк, , 07:47 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов. Об этом 30 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:25 — н.п. Дружба — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Новобахмутовка и Доломитное, а также Киевский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку.

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