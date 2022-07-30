Красноярск, , 07:46 — REGNUM Десантники-пожарные Лесопожарного центра Красноярского края помогут тушить лесные пожары в Якутии. 29 июля группа из 30 человек вылетела в Якутск из Красноярска на самолёте Ил-76, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Борьба с лесными пожарами в Якутии 14.mchs.gov.ru

Как отмечается, ранее с этой просьбой к губернатору края обратился глава республики Айсен Николаев. Из-за возгораний в лесах, в Якутии введён режим ЧС федерального значения. В борьбе с огнём к настоящему времени задействовано более 1 тыс. человек.

На помощь якутским пожарных выдвинулись десантники из Ярцевского и Енисейского авиаотделений.

«В крае по условиям погоды на патрулировании и в охране лесов от пожаров сейчас задействованы более 250 человек и 7 воздушных судов. С учётом текущей обстановки этих сил достаточно, чтобы контролировать пожароопасную ситуацию в регионе», — отметил замминистра лесного хозяйства региона Алексей Большаков.