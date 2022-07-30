Каспийск, Дагестан, , 07:45 — REGNUM Корабли военно-морских сил Ирана и Азербайджана прибыли в Каспийск для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Корабли Каспийской флотилии Flotprom.ru

«Корабли Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России», — рассказали в ЮВО.

Отмечается, что участие кораблей иностранных государств в мероприятии поможет укрепить связи России с этими странами.

Ожидается, что 31 июля в Каспийске пройдет праздничный парад кораблей Каспийской флотилии. Жители и гости города смогут увидеть около десяти сценариев боевых действий, которые им продемонстрируют экипажи боевых кораблей флотилии. Вечером в городе ожидается салют.

В ЮВО уточняют, что в праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ примут участие около 500 военнослужащих, 40 кораблей, а также 20 единиц военной техники.