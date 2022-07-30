Красноуральск, Свердловская область, , 07:43 — REGNUM АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в рамках благотворительной программы профинансирует ремонт православного храма во имя святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского в Красноуральске.

Весь объем ремонтных работ выполнят специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой». На объект строители зашли в середине июля.

«В планах — восстановить облицовку стен крыльца, а также выполнить косметический ремонт во внутренних помещениях — притворе и средней части храма», — рассказала прораб строительной организации Татьяна Бузулуцкая.

Сегодня работы ведутся одновременно в двух направлениях. Маляры занимаются ремонтом крыльца. Здесь необходимо восстановить местами утраченную керамо-гранитную плитку. А в средней части плотники возводят строительные леса.

«Специфика такова, что работы нужно вести на высоте до 20 метров. Поэтому много времени уходит на подготовку, — пояснила Татьяна Александровна. — Но несмотря на это в притворе мы уже занимаемся очисткой поверхности стен от свечного нагара».

По окончании подготовительного этапа строители выполнят грунтовку и выравнивание стен. Также рассматривается вариант использования специального стеклохолста. Этот материал станет своего рода армирующим слоем, который будет препятствовать появлению микротрещин в стенах.

«Но ремонт не ограничится лишь косметическими работами, — подчеркнул директор ООО «Святогорстрой» Юрий Андрицкий. — В настоящее время специалисты проектно-конструкторского отдела АО «Святогор» готовят проект устройства балкона, на котором сможет разместиться хор во время богослужений».

Ожидается, что весь объем ремонтных работ будет завершен в октябре текущего года, после чего храм предстанет перед прихожанами в обновленном облике.

Градообразующее предприятие Красноуральска направит на эти цели порядка 2,5 млн рублей.

Первый камень в основание церкви во имя святого Иоанна Кронштадтского и преподобного Сергия Радонежского был заложен 15 лет назад. А в 2012-м храм открыл свои двери для прихожан. Его появление стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Святогор».