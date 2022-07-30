Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Американские власти в ближайшее время объявят об очередном пакете военной помощи Украине, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

При этом представитель администрации США не смог назвать каких-либо сроков, отметив, что «еще одно объявление будет скоро». Кирби также отказался говорить о том, какое именно вооружение войдет в новый пакет помощи.

В настоящий момент США передали Украине военную помощь на общую сумму в $8,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил, что киевский режим ожидает поставки от стран Запада до 30 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и семейства MLRS.

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