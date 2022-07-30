Афины , 30 июля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Отключение света и звука произошло в ходе пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД ФРГ Анналены Бербок и её коллеги министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Афинах. Об этом 29 июля сообщает портал HNA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сценический свет

Главы МИД ФРГ и Греции обсуждали территориальные претензии со стороны Турции в отношении острова Лесбос, миграционную политику, возможную эскалацию сора между Тайванем и Китаем и ситуацию вокруг Украины.

В момент обсуждения достигнутых договорённостей в сфере преодоления энергетического кризиса, произошла курьёзная техническая накладка. Когда министру Дендиасу передали микрофон, в зале погас свет и полностью отключился звук. Через некоторое время неполадки были устранены, однако ряд СМИ назвал данный инцидент очень символичным в свете грозящего странам ЕС энергетического кризиса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущая телеканала TalkTV Кейт Маккэн упала в обморок во время теледебатов кандидатов на пост премьер-министра Британии.