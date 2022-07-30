Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:23 — REGNUM Шри-Ланка возобновила технические переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о финансовой помощи после прихода к власти нового правительства, сообщило министерство финансов страны.

Штаб-квартира МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

Обсуждения по поводу предоставления кредита начались в апреле еще при бывшем президенте Готабае Раджапаксе. Власти Шри-Ланки рассчитывают получить механизм расширенного финансирования (EFF), который будет зависеть от программы экономических реформ.

В настоящий момент внешний долг Шри-Ланки достигает $12 млрд. Ранее страна допустила дефолт и столкнулась с проблемами при оплате счетов за ввоз товаров первой необходимости из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля газета Daily Mirror распространила информацию о том, что Готабая Раджапакса, ранее ушедший в отставку с поста главы государства и покинувший Шри-Ланку, решил вернуться на родину.

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