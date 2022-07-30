Москва, 30 июля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправилась в США 29 июля для продолжения подготовки к полёту на Международную космическую станцию в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Предстоящий этап подготовки к полёту на американском корабле продлится три недели. Первые две недели Кикина проведёт в Космическом центре имени Джонсона в городе Хьюстон. Там российский космонавт отработает взаимодействие с другими членами экипажа в случае возникновения нештатных ситуаций.

Далее Кикина пройдёт недельную подготовку в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида, где экипаж осмотрит космический корабль Crew Dragon. Заключительный этап подготовки пройдёт на базе компании SpaceX в городе Хоторн.

Россия и США заключили соглашение о перекрёстных полётах к МКС в июле 2022 года. В рамках этого соглашения стороны обменяются посадочными местами на российских и американских космических кораблях.

Экипаж миссии Crew-5, в которую входит Анна Кикина, должен отправится к МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября 2022 года. В ответ Россия предоставит место на корабле «Союз МС-22» американскому астронавту Франциско Рубио. Полёт «Союза МС-22» к МКС назначен на 22 сентября.