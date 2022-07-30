Краснодар, , 07:19 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Кущевском районе на а/д М4 Дон 1125+200 произошло дорожно-транспортное происшествие», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что водитель автобуса врезался в грузовик, который стоял на обочине. В результате ДТП погибла одна пассажирка, еще десять человек получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших было трое несовершеннолетних.

На месте аварии уже работают сотрудники дорожной полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Свердловской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек. Из них трое были направлены в больницу, остальным госпитализация не потребовалась.