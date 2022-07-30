Арти, Свердловская область, , 07:16 — REGNUM В Свердловской области 14-летний водитель мопеда «Венто Рива 2» спровоцировал ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла вечером 29 июля на дороге Обход Арти. По предварительным данным, подросток не уступил дорогу машине ГАЗель, которая ехала по главной дороге. В результате и произошло столкновение.

Водитель мопеда и его 16-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Артинскую больницу.

Установлено, что несовершеннолетний купил мопед на свои сэкономленные деньги. Его родители не знали о том, что он уехал кататься со своим другом.