Арти, Свердловская область, 30 июля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Свердловской области 14-летний водитель мопеда «Венто Рива 2» спровоцировал ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 29 июля на дороге Обход Арти. По предварительным данным, подросток не уступил дорогу машине ГАЗель, которая ехала по главной дороге. В результате и произошло столкновение.

Водитель мопеда и его 16-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Артинскую больницу.

Установлено, что несовершеннолетний купил мопед на свои сэкономленные деньги. Его родители не знали о том, что он уехал кататься со своим другом.