Тегеран, , 07:51 — REGNUM Национальная мужская и женская сборные Ирана по шахматам в первом туре Всемирной шахматной олимпиады провели успешное выступление во всех проведённых партиях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 июля.

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В первом туре 44-й Всемирной шахматной олимпиады в Ченнаи (Индия) мужская и женская иранские команды уверенно выиграли все свои партии.

Мужская сборная Ирана по шахматам, в состав которой вошли Пархам Максудлу, Пуйя Айдини, Сейед Халил Мусави и Бардия Данешвар, выиграла все свои партии у национальной сборной Никарагуа.

Согласно данным Mehr News, женская сборная Ирана по шахматам, в которую вошли Сахара Масуми, Ануша Махдиан, Анахита Захедифар и Митра Асгарзаде, также обыграла женскую сборную Косово со счетом 4:0.