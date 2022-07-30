Тегеран, 30 июля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Национальная мужская и женская сборные Ирана по шахматам в первом туре Всемирной шахматной олимпиады провели успешное выступление во всех проведённых партиях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 июля.

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В первом туре 44-й Всемирной шахматной олимпиады в Ченнаи (Индия) мужская и женская иранские команды уверенно выиграли все свои партии.

Мужская сборная Ирана по шахматам, в состав которой вошли Пархам Максудлу, ПуйяАйдини, Сейед Халил Мусави и БардияДанешвар, выиграла все свои партии у национальной сборной Никарагуа.

Согласно данным Mehr News, женская сборная Ирана по шахматам, в которую вошли Сахара Масуми, АнушаМахдиан, АнахитаЗахедифар и Митра Асгарзаде, также обыграла женскую сборную Косово со счетом 4:0.