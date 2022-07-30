Санто-Доминго, 30 июля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Обвиняемая в организации пыток своего бывшего молодого человека в Доминикане украинка Наталья Касьянова, вероятно, является дочерью крупного бизнесмена. Об этом 29 июля сообщил новостной портал iDominicana.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

Утверждается, что отцом обвиняемой в пытках женщины может быть миллионер Валентин Касьянов, который эмигрировал в Перу в 1997 году. Он является владельцем авиакомпании Star Peru, в авиапарке которой числятся по несколько самолетов Antonov An-24, Antonov An-26, Antonov An-32, а также восемь Boeing 737-200. Компания неоднократно становилась участницей крупных скандалов.

При этом отмечается, что у отца с дочерью не самые тёплые взаимоотношения. Так, в 2008 году, когда Касьянова была арестована в Перу по делу о банде, грабившей таксистов, у неё начались проблемы со здоровьем. Однако её отец отказал в финансовой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданка Украины Касьянова обвиняется в Доминикане в организации пыток её бывшего возлюбленного. По данным прокуратуры, вступив в сговор с двумя местными жителями, Касьянова организовала нападение на гражданина Доминиканы с его избиением и пытками.