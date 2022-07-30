Тегеран, , 08:04 — REGNUM 29 июля президент Ирана Ибрагим Раиси и его китайский коллега Си Цзиньпин в ходе часового телефонного разговора рассмотрели основные международные и региональные события, подчеркнув необходимость дальнейшего расширения и углубления стратегического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Раиси и Си Цзиньпин в своем телефонном разговоре назвали вмешательство США во внутренние дела других стран деструктивным и результатом одностороннего подхода Вашингтона, что представляет серьёзную угрозу глобальному миру и безопасности.

Президент Исламской Республики Иран заявил, что уважение национального суверенитета и территориальной целостности стран является одним из основополагающих правил во внешней политике Ирана.

Раиси, тем временем, выразил решительную волю Ирана к расширению всеобъемлющих отношений с Китаем, несмотря на неоднозначное развитие мировых событий, отметив, что сотрудничество стран, основанное на обеспечении их собственных национальных интересов, является правильной моделью надлежащего управления на региональной и международной аренах.

Он также отметил, что справедливость и честность должны стать преобладающими в новом мировом порядке, в то время как любые усилия США по возрождению эпохи холодной войны в мире являются признаком ослабления и тенденции к снижению американской гегемонии в мире.