Тегеран, 30 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. 29 июля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в своем заявлении охарактеризовал ядерную военную программу Израиля как серьезную угрозу международной безопасности и режиму нераспространения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В своем сообщении в Twitter Канани пожелал успехов новому представителю Ирана при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и отделении Организации Объединенных Наций в Вене Мохсену Назири-Аслу.

«Согласно уставу МАГАТЭ, ожидается, что содействие мирному использованию и недопущению отклонений от целей использования ядерной энергии в мирных целях без какой-либо дискриминации является заботой МАГАТЭ и его генерального директора», — отметил он.

Иранский дипломат подчеркнул: «Продвинутая ядерная военная программа израильского режима апартеида и его нежелание поставить свои ядерные объекты под всеобъемлющие гарантии и присоединиться к договору о нераспространении представляют серьезную угрозу международной безопасности и режиму нераспространения».

«Ожидается, что МАГАТЭ выполнит свои обязанности в этом отношении в соответствии со своим уставом», — заявил Канани.